Оттепель закончилась. Синоптики пообещали Москве легкий мороз в среду

Небольшой снег ожидается в столичном регионе 16 января. Столбики термометров не опустятся ниже отметки в -8 градусов, однако из-за в высокой влажности в городе будет морозно.
По данным портала "Метеоновости", в ночь на среду существенных осадков не ожидается. С утра в столице будет дуть южный ветер, который затем сменится юго-западным. Его порывы не превысят четырех метров в секунду.
К концу дня атмосферное давление, которое во вторник побило рекорд 12-летней давности, закрепится на уровне 735 миллиметров ртутного столба.
В преддверии Крещения погода в Москве попадет под влияние циклона. Не исключено образование гололедицы на дорогах. В саму же праздничную ночь в столице возможен небольшой снег и -2... -7 градусов.
Ранее метеорологи зафиксировали в Москве первую январскую оттепель. Днем 15 января воздух прогрелся до +0,3 градусов. При этом превышения обычных погодных показателей наблюдались еще в понедельник.
В столице аномально низкое атмосферное давление и недостаток кислорода в воздухе
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