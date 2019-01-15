В Москве зафиксировали январскую оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики зафиксировали первую январскую оттепель в Москве. Температура воздуха в столице днем 15 января поднялась до +0,3 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Сегодня в утренние часы температура еще была отрицательной, минус 1,3 градуса, но взяла курс на повышение. Вначале она преодолела нулевой рубеж в сторону положительных значений в центре города, на метеостанции Балчуг в 12:00 было зарегистрировано плюс 0,3 градуса. А в 13:00 до плюс 0,3 градусов потеплело и на опорной метеостанции города, ВДНХ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже 14 января температура превысила свои обычные для этого времени года показатели почти на 7 градусов. В целом, по данным синоптиков, январь в Москве начался с аномально теплой погоды, среднесуточная температура превышала норму на 4–6 градусов. При этом абсолютные температурные значения были отрицательными.

Несмотря на потепление синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду и снег. Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

За несколько дней до Крещения погода в столице окажется во власти циклона. На дорогах может образоваться гололедица. В праздничную ночь в мегаполисе возможен небольшой снег и -2... -7 градусов. Толщина льда сейчас превышает 25 сантиметров, это безопасно для массового выхода людей к водоемам.

Ранее сообщалось, что в Москве утром 15 января зафиксировали аномально низкое атмосферное давление за последние 12 лет. Последний раз так низко, как сегодня, показатели на барометрах падали в январе 2007 года.

При этом метеорологи отметили, что это далеко не рекорд. В этот же день 1948 года атмосферное давление составило 719 миллиметров ртутного столба.