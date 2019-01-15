Во вторник в столицу придет снег и легкий мороз

Во вторник, 15 января, в Москве ожидается облачная погода и снег. По прогнозам синоптиков, столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. Температура воздуха в городе составит от нуля до 2 градуса мороза, в Подмосковье до минус 5 градусов, говорится на портале "Метеоновости".
Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 728 миллиметров ртутного столба.
За несколько дней до Крещения погода в столице окажется во власти циклона. На дорогах может образоваться гололедица. В праздничную ночь в мегаполисе возможен небольшой снег и -2... -7 градусов. Толщина льда сейчас превышает 25 сантиметров, это безопасно для массового выхода людей к водоемам.
Участие в крещенских кампаниях в столице могут принять свыше 180 тысяч человек. Москвичам рекомендовали взять с собой шерстяные носки.
В проруби нужно находиться не более минуты, чтобы не переохладиться. После купания следует растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 15 января
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