Во вторник в столицу придет снег и легкий мороз

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Во вторник, 15 января, в Москве ожидается облачная погода и снег. По прогнозам синоптиков, столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. Температура воздуха в городе составит от нуля до 2 градуса мороза, в Подмосковье до минус 5 градусов, говорится на портале "Метеоновости".

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 728 миллиметров ртутного столба.

За несколько дней до Крещения погода в столице окажется во власти циклона. На дорогах может образоваться гололедица. В праздничную ночь в мегаполисе возможен небольшой снег и -2... -7 градусов. Толщина льда сейчас превышает 25 сантиметров, это безопасно для массового выхода людей к водоемам.

Участие в крещенских кампаниях в столице могут принять свыше 180 тысяч человек. Москвичам рекомендовали взять с собой шерстяные носки.

В проруби нужно находиться не более минуты, чтобы не переохладиться. После купания следует растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.