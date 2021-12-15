В Домодедово рассказали о необычных вещах, которые перевезли пассажиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном аэропорту Домодедово рассказали о необычных вещах, которые перевезли пассажиры. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

Среди принятых к обработке вещей с сентября по ноябрь были бивни мамонта, панты, кинооборудование, церковная утварь, мобильная баня, музейные экспонаты. Также из оригинальных вещей были перевезены государственные флаги, макеты кораблей, пробы воды, земли, грунта и угля, саженцы деревьев и кустов.

В другую группу вошли такие животные, как енот, муравьед, хирономиды, или комары-звонцы, раки, бабочки, лошади, артемии, относящиеся к роду ракообразных, медицинские пиявки и попугаи.

Ранее эксперты провели опрос владельцев отелей, квартир и гостевых домов и выяснили, что чаще всего туристы забывали у них этим летом. Путешественники забывали вечерние платья, обувь, игрушки для взрослых, самогон, нижнее белье, украшения, зарядки для гаджетов, электрогриль и мини-радио, а однажды туристы забыли в частном доме питомца.