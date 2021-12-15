В Москве выявили 2 459 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве за последние сутки выявили 2 459 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.
Госпитализация потребовалась 780 людям. При этом на ИВЛ остаются 548 пациентов.
За последние сутки в Москве скончались 87 человек. За это же время в городе выздоровели 3 066 человек. Общее число переболевших достигло 1 822 086.
Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении срока действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим москвичам, с 6 до 12 месяцев.
Мэр уточнил, что шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия. В случае когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.
Москвичи смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу
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