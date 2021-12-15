Иммунолог перечислил препараты, которые могут привести к тромбозу при коронавирусе

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 предупредил граждан об опасности приема препаратов и трав, повышающих свертываемость крови при подтвержденном коронавирусе.
По словам специалиста, во время COVID-19 и так наблюдается повышение свертываемости крови, поэтому употребление лекарств, которые дают такой же эффект, может осложнить течение заболевания и привести к неблагоприятным последствиям.
Нежелательно принимать препараты кальция и витамин D3, которые тоже повышают свертываемость крови, говорит эксперт. Кроме того, врач советует отказаться и от лекарств, снижающих кровоточивость. "Это витамин К, он же называется викасол, и препараты для снижения кровоточивости на основе аминокапроновой кислоты", – добавляет Владимир Болибок.
Травы, которые обладают кровоостанавливающим действием, тоже не следует принимать во время болезни коронавирусом, подчеркивает эксперт. "Они тем самым повышают свертываемость крови. Это корень бадана, который обычно заваривают, чтобы повысить тонус, а также кровохлебка, крапива, черноплодная рябина, горец, пастушья сумка, хвощ, тысячелистник, которые достаточно часто применяются", – объясняет эксперт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала людей, болеющих COVID-19, не употреблять тонизирующие напитки. Эксперт объясняет, что во время болезни нужно пить больше воды, а кофеин, наоборот, способствует обезвоживанию и мешает засыпанию. Сон же, по словам диетолога, обладает исцеляющим эффектом и помогает быстрее восстановиться. Поэтому специалист советует не злоупотреблять тонизирующими напитками до выздоровления.
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