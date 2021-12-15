В России выявили 28 363 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 28 363 случая коронавируса. В 1 941 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 2 459 случаев, на Санкт-Петербург – 2 055, на Московскую область – 1 739, на Красноярский край – 715, на Краснодарский край – 687, на Пермский край – 661, на Самарскую область – 651, на Ростовскую область – 649, Свердловскую область – 637, на Челябинскую область – 616, на Нижегородскую область – 615, на Иркутскую область – 589, на Омскую область – 562, на Воронежскую область – 539, на Алтайский край – 512.
С начала пандемии в России зарегистрировано 10 103 160 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,05%, Тыве – 0,06% и Удмуртии – 0,1%.
За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 1 142 человека, за весь период пандемии скончался 292 891 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 35 633 человека, за все время – 8 839 633.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель. Она подчеркнула, что отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах страны. При этом снижение количества заражений отмечается в 56 субъектах России.
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