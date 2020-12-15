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Общество

20:37

Тетя рэпера Facе стала замглавы Общественной палаты Башкирии

общество

Фото: vk.com/istinakris

Кристина Недорезова, тетя рэпера Face, стала зампредседателя Общественной палаты Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что 15 декабря состоялось первое заседание палаты. В частности, на ней избрали председателя организации. Им стал глава совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов.

В пресс-службе палаты подтвердили, что Недорезова является тетей рэпера Face. Сообщается, что она является гендиректором культурно-досугового центра "Сеньор". Кроме того, Недорезова занимается волонтерской деятельностью в рамках благотворительного фонда "Изгелек".

В июне 2018 года рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, сообщил о своем уходе в армию. Он разместил фотографию из военкомата, в котором он проходил медицинскую комиссию. Однако артист не прошел ее из-за некоторых заболеваний, в том числе из-за татуировок на лице, которые расценили как признак психического расстройства.

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