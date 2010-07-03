Военкомат назвал татуировки рэпера Face психическим расстройством

Фото: youtube.com/FACE

Рэпер Face не прошел врачебную комиссию не только из-за татуировок на лице, но и некоторых заболеваний, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на военкомат Башкирии.

Председатель военно-врачебной комиссии военкомата республики Борис Усатов пояснил, что среди тех, кого признали ограниченно годными по психиатрическим расстройствам и кто не попал в ряды военнослужащих, были и молодые люди с татуировками на лице.

По его мнению, такие тату – признак психического расстройства. "Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование. В армию он не пошел не только по этому, у него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться", – отметил Усатов.

Летом 2018 года исполнитель заявил, что уходит служить в армию. Тогда он опубликовал фотографию из военкомата, на которой рэпер, возможно, проходил медицинскую комиссию.