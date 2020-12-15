Прощание с Валентином Гафтом началось в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В столице началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Проститься с актером в театр "Современник" пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

На сцене установлен гроб, он усыпан цветами и венками. Звучат стихи и траурная музыка, а на большом экране показаны фотографии артиста.

Похоронят Гафта после церемонии. Его тело погребут на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Артист умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.