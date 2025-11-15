До 2 градусов тепла и мокрый снег ожидаются в Москве 15 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 15 ноября, составит 0–2 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега. В Подмосковье воздух от минус 1 до плюс 4 градусов, в некоторых районах также возможен мокрый снег.

Вместе с тем будет дуть западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее, в ночь на 15 ноября, в столице выпал первый снег. По данным синоптиков, такая погода в городе сохранится на протяжении нескольких дней.

Также синоптики предупредили, что прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье в ночь на 15 ноября может составить до 4 сантиметров. При этом резкое ухудшение погоды специалисты связывают с продвижением холодного атмосферного фронта в направлении с северо-запада на юго-восток через центральные регионы России.