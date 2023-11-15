Москалькова призвала списать замороженные долги участников спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Замороженные долги участников спецоперации РФ на Украине следует списать, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я предлагаю обратиться о списании с них долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции", – передает ТАСС ее слова.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненных бойцов спецоперации на Украине.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, на сегодняшний день в подобных ситуациях с участников спецоперации полностью списывают кредитные обязательства. Однако он обратил внимание, что "такой долг становится непосильной ношей" для семей военнослужащих.



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