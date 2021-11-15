Эксперт Минздрава оценила поражающие способности штамма "Дельта"

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Штамм коронавируса "Дельта" отличается от других высокой поражающей способностью, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина в эфире телеканала "Россия 24".
"И где-то приблизительно такая поражающая способность его в 2–2,5 раза выше, чем "уханьского" штамма", – сказала Драпкина.
Она отметила, что при заражении штаммом "Дельта" заболевание протекает более стремительно, а также с возможными осложнениями.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что активность "Дельта"-штамма коронавируса в РФ остается высокой.
За последние сутки в России подтвердили 38 420 новых случаев коронавируса. В 2 664 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 109 094 случая коронавирусной инфекции.
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