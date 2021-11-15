Мурашко назвал высокой активность "Дельта"-штамма в РФ

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Активность "Дельта"-штамма коронавируса в РФ остается высокой. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По данным нашего регистра, доля заболевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в связи с активностью "Дельта"-штамма остается все-таки высокой", – отметил он.

За последние сутки в России подтвердили 38 420 новых случаев коронавируса. В 2 664 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 109 094 случая коронавирусной инфекции.

На Москву пришлось 3 789 случаев, на Санкт-Петербург – 2 968, на Московскую область – 2 666, на Самарскую область – 1 789, на Республику Крым – 860, на Нижегородскую область – 779, на Воронежскую область – 758, на Свердловскую область – 725, на Красноярский край – 721, на Пермский край – 697, на Башкирию – 676, на Ростовскую область – 652.

