В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

От коронавирусной инфекции в городе скончались еще 72 пациента. Об этом заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, уточняют в Оперштабе. Общее число умерших пациентов от коронавируса в Москве достигло 7 859.

Горожанам напомнили, что любых симптомах ОРВИ лучше вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

Днем ранее были сведения о 75 умерших.

В России за последние сутки выявили 22 572 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве за 24 часа заразились COVID-19 6 271 человек.