В России начал замедляться рост цен на квартиры в новостройках – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рост цен на квартиры в новостройках в России начал замедляться на фоне снижения спроса. Об этом сообщает "Коммерсант".

Издание, ссылаясь на аналитиков, отмечает, что в октябре средняя цена на жилье в новостройках в крупных городах РФ выросла на 2,4% после 3,6% в сентябре. Это объясняется вниманием покупателей к более доступным лотам и тем, что застройщики, формируя цены, закладывают инфляционные риски.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы в РФ сохранится текущий объем предложений. Однако позже может произойти рост на 10–15%.

Помимо этого, к концу 2023 года, уверены аналитики, девелоперы могут начать стимулировать спрос на жилье в новостройках, предлагая потенциальным покупателям скидки и акции.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить рекламу апартаментов под видом квартир. Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Нарушителей новой нормы будут ожидать штрафы на сумму до 500 тысяч рублей.



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