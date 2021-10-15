Юрист оценил предложение автоматически давать гражданство РФ детям от смешанных браков

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Автоматическое получение российского гражданства детьми, родившимися не в РФ в смешанном браке, упростит жизнь родителям и снизит бюрократические издержки. Такое мнение выразил юрист Алексей Голубев, специализирующийся на миграционном праве, передает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время родителям детей, которые появились на свет в смешанном браке, нужно обращаться в миграционный центр. При этом, как отметил Голубев, присутствие ребенка, если ему еще нет 6 лет, в России не обязательно.
"Родители сталкиваются с бюрократией – идут придирки со стороны правоохранительных органов, а точнее МВД, которые могут потребовать документы, которые на самом деле для этой процедуры не являются необходимыми", – рассказал Голубев, добавив, что автоматическое получение гражданства упростит процедуру.
С призывом давать российское гражданство детям, которые родились в смешанных браках, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
До этого начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала о росте числа желающих получить российский паспорт. По ее мнению, к концу текущего года число желающих может быть еще больше.
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