Кулинар назвала основные ошибки при консервировании

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Кулинарный блогер Анна Кириллова назвала распространенные ошибки при консервировании продуктов, например овощей. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам специалиста, она часто сталкивается с превышением объемов масла или уксуса.
"Бывает, написано [в рецепте] добавить стакан уксуса или стакан масла. Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", – заявила Кириллова.
Блогер порекомендовала в данном случае руководствоваться собственным вкусом.
Кириллова также призвала любителей консервации тщательно промывать как продукты, так и емкости, в которых будут храниться заготовки. При этом кулинар предостерегла от использования средства для мытья посуды.
Как рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, плохо промытые овощи и иные продукты могут "принести" с собой в консервы бактерию Clostridium botulinum. Этот микроорганизм способен спровоцировать ботулизм у человека.
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