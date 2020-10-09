Врач предупредил об опасности домашних заготовок

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При консервировании мяса, рыбы или грибов, а также плохо вымытых овощей в банки может попасть бактерия Clostridium botulinum, рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По его словам, в герметичных условиях и при комнатной температуре бактерия вырабатывает токсин, который вызывает ботулизм. Токсин не пахнет и не имеет вкуса, предупредил специалист.
"На промышленных производствах практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях трудно добиться такого", – сказал Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист посоветовал перед употреблением внимательно изучить внешний вид банки и насторожиться, если крышка вздулась, а при открытии нет характерного щелчка.
По его словам, от ботулизма умирает около трети заболевших.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в домашних условиях опасно готовить грибные консервы. В ведомстве заявили, что в таком случае нет возможности подвергнуть их воздействию температуры, необходимой для уничтожения спор бактерии, вызывающей ботулизм. Специалисты отметили, что для заготовок лучше использовать способ замораживания свежих или предварительно отваренных грибов или соление с негерметичной укупоркой тары.
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