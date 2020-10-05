Специалист рассказал, как хранить домашние заготовки

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Доцент кафедры "Технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции" Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Сергей Масловский рассказал в эфире радио Sputnik, как правильно делать запасы на зиму и в каких условиях лучше хранить.
По словам специалиста, температурный режим не всегда играет основную роль. Способ хранения домашних заготовок зависит от того, каким образом они были приготовлены.
"Пюре и компоты, которые заливают в банке кипящей водой, стойки в хранении и не требуют особого температурного режима. Нужно помнить, что при попадании света может измениться окраска. Идеальным местом для хранения будет темный погреб, но только с качественной термоизоляцией. В таком случае содержимое банок не замерзнет", – пояснил он.
Масловский отметил, что квашеная капуста, наоборот, любит холод. Причина тоже кроется в способе ее приготовления.
"В ней работают молочно-кислые бактерии, которые синтезируют молочную кислоту до 1%, используя сахара. За счет этого подавляется нежелательная для нас микрофлора. Так как этот процесс не останавливается, капуста может перекиснуть. Поэтому ее лучше хранить при температуре порядка минус 2 градусов", – добавил эксперт.
Ранее специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева рассказала, как правильно хранить продукт в домашних условиях, чтобы он не потерял запах и вкус. По ее словам, хороший кофе получается только из правильно обжаренных и смолотых зерен, но в таком виде сокращается срок его хранения.
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