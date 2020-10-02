Специалист назвала лучший способ хранения кофе

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Специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева рассказала в интервью радио Sputnik, как правильно хранить продукт в домашних условиях, чтобы он не потерял запах и вкус.
По ее словам, хороший кофе получается только из правильно обжаренных и смолотых зерен, но в таком виде сокращается срок его хранения.
"Считается, что кофе в зеленом зерне без потери качества хранится 10 лет, обжаренный – 10 месяцев, перемолотый – 10 дней. Советую молоть именно перед употреблением, так как данный процесс фактически сразу испаряет вкусоароматику зерна. Для хранения лучше пользоваться жестяными банками с плотным клапаном, в которые не проникает воздух и свет", – отметила эксперт.
Зайцева считает, что такие жесткие сроки хранения важны лишь для специалистов и кофеманов. В повседневной жизни их придерживаться необязательно.
"Обычный человек выпивает примерно 1-2 чашки кофе в день. Если у него этот кофе пролежит не 10 дней, а 20, он не почувствует большой разницы. С точки зрения химического состава там не выделяется никаких вредных веществ, которые губительны для организма человека", – пояснила она.
Ранее специалисты назвали простой способ проверки качества растворимого кофе. По их словам, о низком качестве продукта может говорить осадок, возникающий при размешивании напитка в холодной воде.
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