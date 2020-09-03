Назван простой способ проверить качество растворимого кофе

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О низком качестве натурального растворимого кофе может говорить осадок, возникающий при размешивании напитка в холодной воде. Об этом рассказала Агентству "Москва" специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева.

"Если при растворении натурального растворимого кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства кофе или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе. Качественный растворимый кофе должен полностью растворяться как в горячей, так и холодной воде", – поделилась эксперт.

При этом Зайцева отметила, что хранить растворимый кофе, в котором содержится кофеин, необходимо в герметичной упаковке, потому что при высокой влажности он может потерять вкус и аромат.

"Так как кофе хорошо впитывает запахи, хранить его лучше вдали от сильно пахнущих продуктов. Срок годности указан на упаковке", – заключила специалист.

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