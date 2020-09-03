Назван простой способ проверить качество растворимого кофе

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru
О низком качестве натурального растворимого кофе может говорить осадок, возникающий при размешивании напитка в холодной воде. Об этом рассказала Агентству "Москва" специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева.
"Если при растворении натурального растворимого кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства кофе или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе. Качественный растворимый кофе должен полностью растворяться как в горячей, так и холодной воде", – поделилась эксперт.
При этом Зайцева отметила, что хранить растворимый кофе, в котором содержится кофеин, необходимо в герметичной упаковке, потому что при высокой влажности он может потерять вкус и аромат.
"Так как кофе хорошо впитывает запахи, хранить его лучше вдали от сильно пахнущих продуктов. Срок годности указан на упаковке", – заключила специалист.
Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хороший мед. Натуральный продукт должен иметь легкий приятный аромат без осадков и мутного окраса.
Москвичам рассказали, как выбрать ряженку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: