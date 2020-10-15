Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

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Порывы ветра в столице в четверг вечером усилятся до 17 метров в секунду. Об этом говорится в предупреждении на официальном сайте МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

В связи с этим москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не стоять под деревьями. Водителям посоветовали не парковать авто рядом со слабо укрепленными конструкциями.

Ранее городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на дежурство заступили круглосуточные аварийные бригады инженерных компаний, а также префектур округов.