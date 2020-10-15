Синоптики рассказали о минусовых температурах в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бабье лето в Москве подходит к концу, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, четверг, 15 октября, – последний теплый день в столице.
"В этом году осень нас порадовала, бабье лето у нас с 22 сентября длилось и вот сейчас заканчивается. Сегодня еще последний день будет тепло: +13… +15 градусов днем, дальше идет смена потока. До этого у нас за счет антициклона с юга выносило теплый воздух и согревало нас", – цитирует его RT.
Цыганков отметил, что сейчас поток меняется на северо-западный и северный. С пятницы начнет постепенно холодать. Уже ночью ожидается +5… +7 градусов, а днем – +7… +9. При этом будет облачно и пройдет небольшой дождь.
В выходные будет чувствоваться холодный воздух. Ночью в субботу ожидается от -1 до +1 градуса, днем – от 5 до 7 градусов тепла.
Днем в субботу пройдет небольшой дождь. В воскресенье временами также пройдут осадки. Температура ночью будет варьироваться от -3 до +2 градусов, а днем – от +1 до +6.
"Ночью, возможно, где-то по области пара снежинок может упасть", – добавил синоптик. Он отметил, что если все эти дни среднесуточная температура превышала норму на 6–7 градусов, то в пятницу будет около нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил о приходе предзимья в центр европейской части России. При этом, по его словам, температурный фон установится около или ниже нормы.
Кроме того, москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 4–5 градусов относительно нормы.
"Утро": облачная с прояснениями погода установится в Москве 15 октября
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