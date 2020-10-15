Психолог рассказала, как сделать дистанционное обучение комфортным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Детский психолог Екатерина Бурмистрова посоветовала родителям детей, которые учатся дистанционно, организовать процесс обучения максимально комфортным. По ее словам, в этот период родителям крайне важно уделять еще больше внимания детям, помогая им сформировать собственный распорядок дня, передает "Мир 24".
"Идеально, если школьник сам составляет план дня и недели, сам за этим следит. Здорово, если вы можете начислять школьнику премиальные баллы за выполнение плана – он играет сам с собой в игру "сделай лучше". Правила – договориться о том, во сколько спать, сколько времени будет посвящено интернету вне уроков", – отметила Бурмистрова.
Она подчеркнула, что у детей должно быть свободное время, во время которого он сможет отдохнуть от компьютера. Психолог рекомендовала родителям вечером уделить время просмотру фильма всей семьей или настольным играм.
Бурмистрова пояснила, что очень важно научить детей чувствовать физическую и зрительную усталость. Она посоветовала детям делать перерывы во время учебы. Специалист добавила, что для плодотворной работы у ученика обязательно должен быть стол, стул и правильно подобранное освещение.
Сергей Собянин ранее рассказал, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. Ученики 1–5-х классов будут обязаны посещать образовательные учреждения.
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