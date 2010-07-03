Представитель Тотьмяниной рассказала о состоянии фигуристки после операции

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Представитель фигуристки Татьяны Тотьмяниной рассказала Москве 24 о состоянии спортсменки после операции по удалению желчного пузыря.

"Татьяна в данный момент чувствует себя хорошо и благодарит вас за вашу заботу и неравнодушие", – подчеркнула Анастасия Драпенко, PR-менеджер Тотьмяниной и Алексея Ягудина. "У нее все показатели в норме", – заверила представитель фигуристки. Она добавила, что пока у Тотьмяниной "на большее сил не хватает для того, чтобы сделать какое-то более объемное заявление".

Как сообщают телеграм-каналы, Татьяну Тотьмянину госпитализировали в связи с новообразованием в желчном пузыре. Фигуристке сделали срочную хирургическую операцию методом лапароскопии.

По предварительным данным, операция прошла успешно. Образцы тканей медики отправили на исследование, чтобы выяснить, доброкачественная ли это опухоль.

В январе СМИ также писали о госпитализации Татьяны Тотьмяниой. Тогда спортсменка попала в больницу из-за повреждения ноги во время работы.