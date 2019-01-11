Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Фигуристка Татьяна Тотьмянина попала в больницу. Спортсменка повредила ногу во время работы на льду.

Как сообщают "Дни.ру" со ссылкой на страницу олимпийской чемпионки в соцсетях, поклонники и коллеги Тотьмяниной желают ей поскорее выздороветь и быстрее вернуться к работе. Правда, нашлись и те, кто посоветовал спортсменке бросить работу и посвятить себя семье.

В 2004 году на этапе серии Гран-при Skate America Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму после неудачной поддержки партнера. Фигуристка получила сотрясение мозга и множественные гематомы. В 2006 году Тотьмянина вместе со своим партнером Максимом Марининым победила на XX зимних Олимпийских играх в Турине. После этой победы фигуристы завершили свою любительскую спортивную карьеру.