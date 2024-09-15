Стилист Эриксон назвала самые трендовые колготы осени 2024 года

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Цветные, леопардовые, а также белые колготки – на пике популярности этой осенью, рассказала Москве 24 стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон.

По ее словам, одними из самых модных остаются красные. Однако можно поэкспериментировать и с моделями других популярных осенью цветов – шоколадными, бордовыми, вишневыми, зелеными, серыми.

Также в моде ажурные колготки, особенно исполненные в белом цвете.

"Ажурные модели способны сделать образ более женственным, но выбирать их надо очень аккуратно, иначе можно скатиться в вульгарность", – предупредила стилист.



Ирина Эриксон стилист, основатель школы стиля Чтобы точно не ошибиться, лучше отдать предпочтение моделям в ромб, которые имитируют сетку. Либо в горошек – только пусть он будет не слишком крупным, а средним по размеру и даже совсем мелким.

Можно взять и вариант со стразами, но тогда они должны быть однотонными и редкими, отметила Эриксон.

Уверенные в себе девушки могут выбрать смелые и очень модные сейчас варианты с леопардовым принтом: черные пятна на коричневом или рыжем фоне. А те, кто хочет, но не решается на такой эксперимент, могут начать с моделей, в которых и фон, и объемные пятна – белого цвета. Либо взять такое же исполнение в черном цвете, посоветовала стилист.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, какие цвета в одежде плохо сочетаются. Например, она не рекомендовала использовать вместе черный с мятным или нежно-голубым оттенком. Эти нежные краски, по ее мнению, будут смотреться водянисто и блекло на фоне ведущего черного, и образ получится нелепым.