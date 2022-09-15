Попова допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре. По ее словам, COVID-19 никуда не уходит.

"В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись. Стало больше пациентов с симптомами ковида", – сказала она в интервью "Российской газете".

По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время в России доминирует штамм "Омикрон – BA.5". При этом тяжелых форм заболевания стало заметно меньше, лечение в основном проходит амбулаторно. В то же время Попова подчеркнула, что противоковидная бдительность не утрачивает актуальность.

Ранее Попова отмечала, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости. Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус сообщил, что на минувшей неделе количество случаев смерти от коронавируса в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года. По его словам, уже можно рассчитывать на скорое окончание пандемии.

