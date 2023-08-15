В ГД не видят необходимости в унификации общедомовых чатов

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Смысла в законодательной фиксации понятия "общедомовые чаты" и унификации последних сегодня нет, сосредоточиться следует на создании региональных систем связи жильцов и управляющих компаний. Таким мнением в беседе с Агентством "Москва" поделилась замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

На днях с соответствующей инициативой выступили в общественном совете по вопросам ЖКХ при правительстве Саратовской области. Там посчитали, что сейчас в таких чатах творится хаос, и предположили, что их унификация позволит организовать обратную связь между жильцами и УК.

"Процесс народного творчества нельзя остановить, и нельзя людей заставить делать все это по шаблону. Это огромное количество чатов, которые все причесать под одну гребенку не удастся", – прокомментировала идею депутат.

По ее мнению, смысл есть в том, чтобы создать систему, которой бы было пользоваться также удобно, как и мессенджерами. В некоторых регионах РФ, заметила Разворотнева, такие примеры уже есть: они позволяют обсуждать общедомовые вопросы, проводить собрания собственников, подавать заявления в УК, общаться с органами власти.

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