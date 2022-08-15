В ГД утвердили новый порядок работы с обращениями граждан

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме РФ утвердили новый порядок обращения граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Если ранее гражданин отправил несколько обращений по одному вопросу, то теперь они будут объединяться под одним номером. Длительность приема каждого гражданина не должна превышать 30 минут, говорится в документе.
"На прием допускается не более двух граждан из числа пришедших совместно по одному обращению", – говорится в документе.
Ранее стало известно, что в ГД внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей.
По мнению авторов документа, данный законопроект позволит сократить разрыв в доходах населения, снизить социальную напряженность, а также вывести часть россиян из бедности. Кроме того, ожидается рост поступлений в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
До этого в Госдуме предложили отменить мораторий на проверки утечек личных данных. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что в общей сложности было скомпрометировано более 136,5 миллиона записей с личной информацией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: