В ГД утвердили новый порядок работы с обращениями граждан

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В Госдуме РФ утвердили новый порядок обращения граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Если ранее гражданин отправил несколько обращений по одному вопросу, то теперь они будут объединяться под одним номером. Длительность приема каждого гражданина не должна превышать 30 минут, говорится в документе.

"На прием допускается не более двух граждан из числа пришедших совместно по одному обращению", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что в ГД внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей.

По мнению авторов документа, данный законопроект позволит сократить разрыв в доходах населения, снизить социальную напряженность, а также вывести часть россиян из бедности. Кроме того, ожидается рост поступлений в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.

До этого в Госдуме предложили отменить мораторий на проверки утечек личных данных. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что в общей сложности было скомпрометировано более 136,5 миллиона записей с личной информацией.