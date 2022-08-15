Москвичей предупредили о дождях к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дождь с грозой может прийти в Московский регион к концу текущей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале "Часовой погоды".

"К концу недели мы подойдем к атмосферному фронту, он пройдет мозаичным скоротечным грозовым дождем, который освежит воздух на 2–3 градуса", – отметил синоптик.

По словам Тишковца, в связи с осадками в выходные, 20 и 21 августа, температура воздуха уже будет на отметке в 25–30 градусов.

Метеоролог также отметил, что температурный фон, который будет наблюдаться как минимум ближайшую неделю, всего лишь на 5–7 градусов превысит климатическую норму, и ни о каких рекордных значениях в Центральной России пока говорить нельзя.

"Август 2022 года идет по графику среднемесячной температуры как самый теплый текущим летом. Средняя температура месяца составляет 21 градус, хотя по климату это должен быть наиболее прохладный летний месяц", – пояснил Тишковец.

Он уточнил, что с 15 по 18 августа ситуация продолжит определяться юго-западной периферией антициклона, по которой юго-восточный поток будет нести более жаркий воздух.

Ранее в столичном регионе был продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды до вечера понедельника, 15 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что вторая половина августа в Москве может оказаться слишком жаркой. Однако, по словам синоптика, давать прогнозы относительно третьей декады последнего летнего месяца следует ближе к 20–21 августа.

