Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

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В столице на следующей неделе ожидаются ливни, грозы и 31 градуса тепла. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

"В Москве вплоть до среды будет солнечно, а показания термометров повысятся с 26-28 градусов тепла в понедельник до плюс 29-31 градусов – в среду", – говорится в сообщении.

Специалисты предупредили, что после начнутся ливни и грозы, а температура воздуха понизится до 23-25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа. Он уточнил, что сейчас температура воды в Москве-реке составляет 20–21 градус тепла.