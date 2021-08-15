Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,7 млн

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Свыше 206,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в мире с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, сообщает "Интерфакс".
Точное число заразившихся составляет 206 713 632 человека, погибших в результате болезни – 4 640 481 человека.
В трех странах – США, Индии и Бразилии – число выявленных случаев превышает 15 миллионов. Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся являются Соединенные Штаты, где было зафиксировано 36 597 745 случаев COVID-19 и 621 253 летальных исхода.
На втором месте находится Индия с 32 192 576 выявленными случаями коронавируса и 431 225 умершими. Третью строчку антирейтинга занимает Бразилия, где с начала 2020 года коронавирусом заразились 20 350 142 человека, умерли 568 788 человек.
Ранее сообщалось, что США обвинили СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, в том, что они "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении COVID-19. Как отмечают в министерстве внутренней безопасности США, эти три страны "активизировали усилия по сеянию разногласий в мире".
Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, собирается провести очередной этап исследований для определения природы происхождения COVID-19. Для этих целей ВОЗ создает новую группу экспертов. Им предстоит установить причины появления коронавируса, чтобы исключить фактор неожиданности при возможном возникновении нового вида пандемии.
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