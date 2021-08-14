В США обвинили Россию, КНР и Иран в дезинформации о происхождении COVID

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В США утверждают, что СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, якобы "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении COVID-19. Об этом говорится в докладе о террористической угрозе для Вашингтона, подготовленном министерством внутренней безопасности (МВБ), передает РИА Новости.

Авторы документа отмечают, что эти три страны "активизировали усилия по сеянию разногласий в мире". Говорится, что российские, китайские и иранские средства массовой информации неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин.

Кроме того, в докладе говорится о случаях распространения "призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения".

Всемирная организация здравоохранения собирается провести очередной этап исследований для определения природы происхождения COVID-19. Для этих целей ВОЗ создает новую группу экспертов. Им предстоит установить причины появления коронавируса, чтобы исключить фактор неожиданности при возможном возникновении нового вида пандемии.

В ВОЗ также подчеркнули, что при исследовании необходимо учитывать передовой научный опыт и иметь доступ ко всем данным. Также организация выразила надежду на продолжение предыдущих миссий в Китай, в частности, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

В середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.

За месяц до этого ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.