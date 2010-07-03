Танцы, единоборства и мастер-классы. Куда сходить в рамках "Здоровой Москвы" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С утра и до позднего вечера около 13 павильонов "Здоровая Москва", расположенных в городских парках и зонах отдыха, проходит множество разнообразных мероприятий: увлекательные мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, уроки спортивных единоборств, танцы и многое другое. Все занятия совершенно бесплатны для всех желающих и не требуют предварительной записи.

Ландшафтный парк "Митино" приглашает посетить лекцию "Первая помощь", которую проведет Алексей Никитин во субботу с 19:00 до 20:30. В воскресенье состоятся сразу два занятия по единоборствам. Максим Рожков и Раиса Желтухина проведут открытый урок по капоэйре, а затем школа кунг-фу "Черный дракон" проведет тренировку по ушу.

За здоровым позвоночником – в парк "Надежда". В субботу пройдет тренировка stretch & go, которая направлена на повышение пластичности суставов и растяжку глубоких мышц. Затем школа оздоравливающих практик Анны Владимировой WU MING DAO проведет занятие по цигун. В воскресенье пройдет лекция "10 000 шагов к жизни", функциональная тренировка и танцы.

Для жителей района "Лианозово" в парке субботу утром состоится микс дэнс для самых маленьких посетителей парка. Фитнес-зарядка с элементами флаг-футбола от клуба Moscow United пройдет с 12:30 до 13:30. Мастер-класс по американскому футболу с Лариковым Константином состоится с 13:30 до 14:30. В воскресенье пройдет лекция "10 000 шагов к жизни" и стретчинг "здоровая спина".

Сквер имени Ф. Полетаева предлагает начать субботнее утро с суставной гимнастики с Натальей Морозовой. Затем пройдет открытый урок по стретчингу, а вечером Петр Смирнов и Андрей Крохмальный прочитают лекцию "Медитация как тренировка для ума". В воскресенье пройдет лекция "10 000 шагов к жизни" и занятие "Здоровая спина".

Для жителей Зеленограда зона отдыха "Площадь Юности" приготовила много всего интересного. В субботу ждем всех желающих на зумбу, а вечером пройдут занятия по вальсу и сальсе. В воскресенье состоится растяжка для детей и взрослых от Аленксандры Нестеровой, а вечером приглашаем любителей потанцевать на открытый урок по ча-ча-ча.

Также обращаем внимание, что в 13 парках и зонах отдыха недалеко от павильонов "Здоровая Москва" ежедневно с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов, посвященные различным темах. А после лекции любой желающий может подойти и задать интересующий его вопрос тет-а-тет. С актуальным расписанием занятий можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва", расположенных в городских парках и зонах отдыха, ежедневно можно получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и целый ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работают в различных парках и зонах отдыха столицы с 26 июня.