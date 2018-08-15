Около 45 тысяч москвичей будут голосовать на выборах по месту нахождения

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Около 45 тысяч москвичей подали заявления о голосовании на выборах мэра по месту своего фактического нахождения в день выборов. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов перед началом цикла занятий для общественных наблюдателей.

По его словам, в "Мобильном избирателе" на сегодняшний день в Москве переписалось 45 тысяч человек. Из них 22 тысячи человек планируют голосовать внутри Москвы, а еще 23 тысячи − за ее пределами, передает Агентство "Москва"

Ранее сообщалось, что столица лидирует по числу поданных заявлений о голосовании по месту нахождения. Такое заявление сделал замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он напомнил, что москвичи смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения благодаря программе "Мобильный избиратель". Для контроля за выборами мэра столицы планируют обучить около четырех тысяч наблюдателей.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".