Столица лидирует по числу поданных заявлений о голосовании по месту нахождения

15 августа, 12:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столица занимает лидирующие позиции по количеству поданных заявлений о голосовании по месту нахождения, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает Агентство "Москва".
"Мы считаем, что для избирательной кампании Москвы и Московской области участие в проекте "Мобильный избиратель" позволит людям реализовать свое право", – сказал Булаев в ходе заседания ЦИК.
Булаев отметил, что по состоянию на утро среды всего подано заявлений по России 99 тысяч 141.
По его словам, среди ресурсов, которые принимают заявления от граждан, наиболее популярным является портал госуслуг.
Ранее начала работу программа "Мобильный избиратель". Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра по месту своего фактического нахождения.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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