В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель"

Фото: портал Москва 24/Мария Касатина

Программа "Мобильный избиратель" начала работу в столице. Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра по месту своего фактического нахождения. Об этом сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.

"С 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения", – цитирует представителей общественного штаба Агентство "Москва".

Участвовать в голосовании можно будет на любом удобном избирательном участке в столице и за ее пределами. Для этого нужно заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис "Мои документы" или в ТИК.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов напомнил, что система уже действовала на выборах президента РФ. За пределами столицы проголосовали 242 тысячи граждан, отметил он.

"На всех так называемых "дачных участках" будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль за избирательным процессом. Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать "московскому стандарту" выборов", – рассказал Венидиктов.

По его словам, члены общественного штаба объедут удаленные избирательные участки и проверят их готовность. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 таких участков.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Алексей Шапошников напомнил, что в избирательном кодексе столицы были приняты изменения, гарантирующие реализации прав граждан, а также направленные на обеспечение гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении выборов.

По словам Шапошникова, программа "Мобильный избиратель" актуальная для дачников, проводящих весь теплый сезон за городом. "Проголосовать они смогут на специально созданных экстерриториальных избирательных участках", – пояснил он.

Шапошников добавил, что столичный штаб будет пристально контролировать предстоящие выборы мэра, особенно это касается загородных участков. Наличие тотального контроля на всех точках проведения голосования подтвердили и в рабочей группе Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков.

"Важно, чтобы наблюдатели от разных сторон, разных кандидатов пришли к общему пониманию, что выборы на каждом конкретном избирательном участке прошли чисто и честно", – заявил член группы Сергей Шарнунов. Наблюдателей могут направить и те партии, которые не участвуют в этих выборах мэра. По его словам, чем больше будет наблюдателей, тем выше доверие к выборам.

Член рабочей группы Григорий Мельконьянц отметил, что система "Мобильный избиратель" оказалась более востребованной и эффективной в сравнении с открепительными удостоверениями. Теперь предстоит проверить интерес избирателей к загородной системе.

"Необходимо выяснить, насколько адекватно была определена потребность избирателей в "дачных" участках, сколько из них в итоге прикрепились к таким участкам. До этого требуется провести большую работу по информированию граждан и по разъяснению им всех нюансов использования нового избирательного механизма", – заявил он.

Мельконьянц выразил уверенность, что "Мобильный избиратель" войдет в постоянную практику, поскольку уже практически полностью отменены открепительные удостоверения и актуальным становится экстерриториальное голосование.

Выборы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

Ранее сообщалось, что с 30 июля в столице начнется дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра столицы. Уже отобранных людей не хватит, чтобы охватить все участки.