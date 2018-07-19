ОП Москвы с 30 июля откроет дополнительный набор общественных наблюдателей на выборы мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Общественная палата Москвы с 30 июля откроет дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра столицы, заявил заместитель председателя штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что наблюдателей будет не хватать. По этой причине на сайте ОП стартует дополнительный набор волонтеров, желающих стать наблюдателями от общественной палаты Москвы.

Ранее Шапошников рассказал, что корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на "дачных" избирательных участках во время выборов. Он также попросил кандидатов отнестись внимательно и подчеркнул, что общественная палата также направит своих наблюдателей. МГИК уже утвердила перечень 209 избирательных участков, которые появятся за пределами столицы.

Выборы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.