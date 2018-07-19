Общественные наблюдатели обеспечат контроль на "дачных" избирательных участках

Фото: Портал мэра и Правительства Москвы
Зампред штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на "дачных" избирательных участках во время выборов мэра города. Об этом передает Агентство "Москва".
"Мы просим направить кандидатов на все избирательные участки своих наблюдателей. Это поможет улучшить организацию выборов, да и самим кандидатам будет спокойней, если их наблюдатели будут на участках", – рассказал Шапошников.
Он также попросил кандидатов отнестись внимательно и подчеркнул, что общественная палата также направит своих наблюдателей на "дачные" участки.
Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов отметил, что особую озабоченность вызывают экстерриториальные или "дачные" участки.
"Мы готовы предоставить возможность обучения, прежде всего для экстерриториальных наблюдателей", – отметил Венедиктов.
Ранее МГИК утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут созданы за пределами Москвы для голосования на выборах мэра.
Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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