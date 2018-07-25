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Политика

25 июля, 09:27

Как стать "мобильным избирателем" на выборах мэра Москвы

власть город мэр Москвы

В этом году выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Это будут первые выборы главы города, когда москвичам не надо будет специально ехать в столицу, чтобы проголосовать – для них сформируют избирательные участки за пределами Москвы. О том, как на них проголосовать, читайте в материале нашего портала.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мобильный избиратель

Новый принцип голосования получил название "Мобильный избиратель". Впервые его применили на выборах президента России в марте 2018 года. Тогда он и показал свою эффективность.

С 25 июля каждый москвич сможет заявить о своем желании голосовать на другом избирательном участке по системе "Мобильного избирателя", для этого нужно обратиться в МФЦ "Мои документы" или в территориальную избирательную комиссию (ТИК).

Дачные "участки"

Кроме того, для удобства москвичей на выборах мэра столицы планируется организовать 209 избирательных участков за пределами города: в Московской области – 183, в Калужской – 16 и по пять – во Владимирской и Тульской областях.

С 25 июля все загородные избирательные участки станут также филиалами госуслуг. В этих мини-офисах можно будет оформить социальную карту, решить вопросы по расчетам коммунальных платежей, получить сведения о недвижимости, оформить СНИЛС, зарегистрировать личный кабинет на портале mos.ru, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах, проверить задолженности и многое другое. Также можно будет выбрать удобный участок для голосования и подать заявление на прикрепление к нему.

Кроме того, за пределами Москвы до выборов будут работать мобильные пункты МФЦ на базе автотранспорта, которые смогут приехать по определенному графику в то или иное место. В них также можно подать заявление о месте голосования.

Все мобильные избирательные участки оборудованы местами для наблюдателей, кабинками для тайного волеизъявления, урнами и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на участках выдержан необходимый температурный режим, а также все соответствует пожарной безопасности.

Из 33 кандидатов, которые выдвигались на пост главы города, зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

Федотов Анатолий

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