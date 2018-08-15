Четыре тысячи наблюдателей обучат для контроля за выборами мэра Москвы

15 августа, 16:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около четырех тысяч наблюдателей обучат для контроля за выборами мэра Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.
Он отметил, что занятия продолжительностью не более двух часов будут проходить ежедневно. Отдельный тренинг проведут для наблюдателей, которые будут работать на участках за пределами столицы. Им расскажут об особенностях при голосовании на "дачных" избирательных участках.
Всего, по словам Мельконьянца, до конца августа планируется провести более 20 занятий. На тренингах наблюдателей обучат контролю за соблюдением процедуры выборов, расскажут об отклонениях и нарушениях в процессе. Занятия начнутся 15 августа.
На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
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