Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на 16 августа продлили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и усиления ветра, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 16 августа пройдет дождь, в отдельных районах города прогремит гроза. Днем будет облачно с прояснениями, также сохранится вероятность дождя.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура составит +16... +18 градусов, днем воздух прогреется до +21... +23 градусов.
Также 16 августа будет действовать желтый уровень опасности из-за риска возникновения пожаров.
В среду, 15 августа, в столицу пришли дожди. По прогнозам метеорологов, за сутки в городе может выпасть более четверти месячной нормы осадков.
В порывах скорость ветра может составить 15-18 метров в секунду.
Последствия ливня устраняют более 400 бригад Мосводостока. К работам привлечены более 1,3 тысячи сотрудников и 330 единиц техники.
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