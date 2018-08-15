Более 400 бригад Мосводостока устраняют последствия ливня

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Последствия ливня, начавшегося в столице, ликвидируют более 400 бригад Мосводостока, сообщает Агентство "Москва". К работам привлечены более 1,3 тысячи сотрудников и 330 единиц техники.
При обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока.
Ранее сообщалось, что в среду, 15 августа, в столице может выпасть более четверти месячной нормы осадков. Возможны шквалистые усиления ветра до 15-18 метров в секунду.
В МЧС посоветовали москвичам по возможности не выходить из зданий во время грозы, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре, грозе и граде
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