Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк временно закрывает дополнительные входы из-за погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

В сообщении уточнили, что будут закрыты следующие входы:

недалеко от серых волков по адресу улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103;

около пешеходного перехода у моста со Старой на Новую территорию по адресу улица Большая Грузинская;

рядом с пандами по адресу улица Красная Пресня, дом 4.

Для посещения входы вновь откроют в 16:00.

Ранее москвичей предупредили об облачной погоде 15 июля. По прогнозу экспертов, в Москве ожидается облачная погода с дождями. Синоптики уточнили, что вечером погода прояснится и прекратятся дожди.

В столице днем воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, в Подмосковье – до плюс 15–20 градусов.