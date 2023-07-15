13:53Общество
Московский зоопарк временно закрывает дополнительные входы из-за погоды
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский зоопарк временно закрывает дополнительные входы из-за погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.
В сообщении уточнили, что будут закрыты следующие входы:
- недалеко от серых волков по адресу улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103;
- около пешеходного перехода у моста со Старой на Новую территорию по адресу улица Большая Грузинская;
- рядом с пандами по адресу улица Красная Пресня, дом 4.
Для посещения входы вновь откроют в 16:00.
Ранее москвичей предупредили об облачной погоде 15 июля. По прогнозу экспертов, в Москве ожидается облачная погода с дождями. Синоптики уточнили, что вечером погода прояснится и прекратятся дожди.
В столице днем воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, в Подмосковье – до плюс 15–20 градусов.
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