Врач рассказала, как выглядеть моложе

Фото: depositphotos/Sonyachny

Семейный врач Томи Митчелл в интервью изданию Eat This, Not That! раскрыла несколько секретов молодости. По ее словам, выглядеть свежее и моложе можно при соблюдении сна и регулярного ухода за собой.

Так, эксперт порекомендовала проводить увлажняющие и отшелушивающие процедуры для кожи.

"Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки и способствует их обновлению, придавая коже свежий и более молодой вид", – поделилась Митчелл.

Эксперт также подчеркнула важность использования солнцезащитного крема. По ее словам, ультрафиолетовые лучи способствуют быстрому старению клеток кожи и могут спровоцировать рак.

Сбалансированное питание и полноценный сон также являются немаловажными факторами. Митчелл уточнила, что отдых способствует выработке коллагена, а фрукты и овощи в рационе помогут защитить кожу от повреждений.

Привычка, которая несопоставима с молодостью и здоровьем, – курение, считает эксперт. Поступление токсичных ядов в организм ускоряет появление морщин и ухудшает кровоток.

