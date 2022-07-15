Врач рассказала, как выглядеть моложе

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Семейный врач Томи Митчелл в интервью изданию Eat This, Not That! раскрыла несколько секретов молодости. По ее словам, выглядеть свежее и моложе можно при соблюдении сна и регулярного ухода за собой.
Так, эксперт порекомендовала проводить увлажняющие и отшелушивающие процедуры для кожи.
"Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки и способствует их обновлению, придавая коже свежий и более молодой вид", – поделилась Митчелл.
Эксперт также подчеркнула важность использования солнцезащитного крема. По ее словам, ультрафиолетовые лучи способствуют быстрому старению клеток кожи и могут спровоцировать рак.
Сбалансированное питание и полноценный сон также являются немаловажными факторами. Митчелл уточнила, что отдых способствует выработке коллагена, а фрукты и овощи в рационе помогут защитить кожу от повреждений.
Привычка, которая несопоставима с молодостью и здоровьем, – курение, считает эксперт. Поступление токсичных ядов в организм ускоряет появление морщин и ухудшает кровоток.
Ранее эксперт Стефани Тейлор опровергла способы лечения кожных ожогов по советам из TikTok. По ее словам, использование сметаны и белого уксуса в лечении солнечных ожогов только ухудшит ситуацию. Для снятия боли и раздражения лучше использовать масло кокоса, алоэ вера и крема с эффектом охлаждения и увлажнения.
Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем
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