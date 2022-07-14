Эксперт опровергла три способа лечения ожогов по советам из соцсетей

Фото: depositphotos/zefart

Основательница компании StressNoMore, специализирующейся на товарах для здорового образа жизни, Стефани Тейлор в интервью с изданием The Sun раскритиковала советы по лечению солнечных ожогов из TikTok.

По ее словам, рекомендации по заживлению солнечных ожогов могут спровоцировать дополнительные проблемы. Например, если нанести на поврежденные участки кожи сметану, можно увеличить риск размножения бактерий. В качестве успокаивающего средства лучше использовать масло кокоса, алоэ вера, а также крема с эффектом увлажнения или охлаждения.

Жидкость для полоскания рта, которую пользователям социальной сети посоветовали известные блогеры, тоже не следует использовать при ожогах. Содержащийся в растворе спирт ухудшит состояние повреждений и пересушит кожу, пояснила эксперт.

Тейлор также предупредила об усилении боли и воспаления при нанесении белого уксуса на ожоги.

Ранее врач предупредила россиян об опасности воздействия солнечных лучей на кожу. Пребывание на солнце может спровоцировать меланому и привести к снижению иммунитета. Ультрафиолетовое излучение также имеет свойство повреждать клетки ДНК.

