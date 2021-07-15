В Федерации профсоюзов назвали законным отстранение непривитых сотрудников на удаленке

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Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что отстранение сотрудников, отказавшихся от вакцинации без наличия медицинского отвода, является законным. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперт объяснил, что удаленный формат работы является временной мерой, в связи с чем не является причиной отказа от вакцинации.
"Приказ санитарного врача касался тех секторов, которые работают очно. Удаленная работа – это временный формат работы, не носящий постоянный формат. Данный разговор заключается не только в нормах трудового законодательства, но и в борьбе с достаточно опасным заболеванием", – подчеркнул Шершуков.
Он также отметил, что приказ санитарного врача не выделяет определенные группы работников и не может быть изменен в ближайшее время. При этом он может быть расширен.
Ранее федеральная служба по труду и занятости разъяснила механизм отстранения сотрудников в случае, если они отказываются привиться от коронавируса без наличия противопоказаний. Как утверждает СМИ, правила были изложены в письме Роструда ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов".
В документе утверждается, что сотрудники, не желающие привиться и не имеющие противопоказаний, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.
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