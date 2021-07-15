Синоптик рассказала, станет ли в Москве прохладнее после грозы и дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, изменится ли характер погоды в городе после дождей и гроз.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в четверг, 15 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, а за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков. По словам эксперта, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов, а воздух в столице прогреется до +30...+32, в Московской области – до +28...+33.
"Местами будут кратковременные дожди. Мы ожидаем, что, может быть, прогремит и гроза, насчет града – его мы не прогнозируем на сегодня и на завтра. Количество осадков может достигать 5 миллиметров. Но вот эти кратковременные дожди небольшие местами, а где-то их и совсем не будет, существенно не повлияют на характер погоды", – объяснила Позднякова в беседе с Москвой 24.
По словам метеоролога, максимальная температура воздуха +31...+33 в городе будет до 15:00. "В пятницу, 16 июля, и субботу, 17 июля, несмотря на то что местами будут кратковременные дожди, температура останется выше 30 градусов. Жаркая погода сохранится и в предстоящие выходные дни", – добавила она.
Кардинальная смена температур произойдет в понедельник, 19 июля, подчеркнула синоптик: в первой половине дня столбики термометров будут выше отметки 30 градусов.
Накануне Москва повторила рекорд тепла 1951 года. Как сообщили в центре погоды "Фобос", в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 34,1 градуса. Уточняется, что это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: