Синоптик рассказала, станет ли в Москве прохладнее после грозы и дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, изменится ли характер погоды в городе после дождей и гроз.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в четверг, 15 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, а за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков. По словам эксперта, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов, а воздух в столице прогреется до +30...+32, в Московской области – до +28...+33.

"Местами будут кратковременные дожди. Мы ожидаем, что, может быть, прогремит и гроза, насчет града – его мы не прогнозируем на сегодня и на завтра. Количество осадков может достигать 5 миллиметров. Но вот эти кратковременные дожди небольшие местами, а где-то их и совсем не будет, существенно не повлияют на характер погоды", – объяснила Позднякова в беседе с Москвой 24.

По словам метеоролога, максимальная температура воздуха +31...+33 в городе будет до 15:00. "В пятницу, 16 июля, и субботу, 17 июля, несмотря на то что местами будут кратковременные дожди, температура останется выше 30 градусов. Жаркая погода сохранится и в предстоящие выходные дни", – добавила она.

Кардинальная смена температур произойдет в понедельник, 19 июля, подчеркнула синоптик: в первой половине дня столбики термометров будут выше отметки 30 градусов.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро К вечеру 19 июля к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня начнутся ливни с грозами, местами даже с градом, с порывистым ветром. За этим фронтом и после этих ливней температурный фон поменяется. Уже на следующий день температура в Москве будет около 25 градусов.

Накануне Москва повторила рекорд тепла 1951 года. Как сообщили в центре погоды "Фобос", в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 34,1 градуса. Уточняется, что это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток.